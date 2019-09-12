تراند اليوم : كويتية تخون زوجها مع عامل المزرعة

كويتية تخون زوجها مع عامل المزرعة

كويتية تخون زوجها : الخيانة شىء يسرى فى دمها مهما حاول ان يرضيها زوجها ، فبرغم انه يلبى لها كل متطلباتها لكنها مع الاسف تخونه مع العامل بالمزرعة .

وكانت قد تزوجت زوجها وهو يكبرها فى العمر باكثر من 20 عاما ، الامر الذى دعاها ان تقارن بينه وبين الشاب الذى يعمل فى المزرعة .

وكان زوجها دائم السفر نظرا لظروف عمله فى منصب مرموق وكان يخلص لها ولا يلجأ للحرام أبدا .

لكنها كانت دائما تأخذ سيارتها فى غيابه وتذهب بمفردها الى المزرعة والتى تبعد بضع كيلوات عن منزلهم .

ومع تكرار غياب الزوج كانت تتردد الزوجة على المزرعة حتى لوحظ اهتمامها الكبير بالذهاب الى المزرعة والبقاء هناك لساعات طويلة.

وفى احدى المرات عاد الزوج من سفره لم يجد زوجته فى المنزل وعلم من العمال بالمنزل ان سيدتهم بالمزرعة .

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فاخذ سيارته وذهب الى المزوعة ليفاجىء بزوجته فى غرفة العامل وهى فى احضانه فى وضع معاشرة جنسية كاملة .

فاخرج مسدسة وقام بقتلهما فى الحال .

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