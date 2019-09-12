فيديو حفل زفاف احمد فهمي وهنا الزاهد - فرح أسطوري

احتفل الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد بزفافهما في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وقال الفنان أكرم حسنى فى كلمات أغنيته للعروسين: "حجزت قاعة اخر صياعة وفى اشاعة انك مفلس..وجبت بدلة ودى حاجة نادرة مش جاى اغلس.. دى عروسة باربى وخدودها بامبى والشعر كيرلى واوزعه سنة.

وكشفت مصادر اعلامية أن العروسين قاما بتصميم قاعة الزفاف على هيئة بلاتو سينما مع الاستعانة بفرقة بانتوميم للمشاركة في الزفة التي جاءت شبيهة بأفلام ديزني، حيث جسدت الزاهد شخصية الأميرة وأحمد فهمي الفارس، وخرجا من ديكور على هيئة قصر وسط تصفيق الحضور.

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وارتدى أحمد بدلتين الأولى بيضاء في بداية الحفل، والثانية سوداء ظهر بها بداية الحفل، بينما بدلت هنا فستان الزفاف الأبيض وارتدت فستانًا اَخر أكثر بساطة من تصميم سامو هجرس.

وحرص العروسان على مشاركة أصدقائهما الرقص والغناء خلال حفل زفافهما، وخطف فهمي الأنظار عندما قدم رقصة مؤثرة مع والدته، أعقبتها رقصة أخرى ضمت شقيقه الفنان كريم فهمي وزوجته ووالده.

ورقصت هنا الزاهد مع والدتها وشقيقتيها على أنغام أغنية "بنتي وحبيبتي" للفنان مدحت صالح، حيث انتهت الأغنية بدموع تنهمر من الجميع.