نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2019 بالاسم - بوابة الأزهر الالكترونية

أعلن محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، اليوم الخميس، عن نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2019 بالاسم للعام الجامعي 2019-2020، بمقر إدارة الجامعة بمدينة نصر.

نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2019 بالاسم اضغط هنـــــــا

كما أعلن المحرصاوي عن الخريطة الزمنية للتحويل الإلكتروني بين الكليات للطلاب الجدد، وفترة تقليل الاغتراب، وموعد فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب المتخلفين عن التسجيل في المرحلتين الأولى والثانية.

وقال مصدر مطلع بالأزهر الشريف، إن عدد الطلاب الذين سجلوا رغابتهم للقبول بكليات القاهرة والأقاليم في المرحلتين الأولى والثانية بلغ حتى الآن 97 ألف طالبًا وطالبة، ما يعني انخفاض تنسيق القبول بسبب قلة الأعداد المنضمة لجامعة الأزهر خلال العام الدراسي المقبل.

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بدوره، قال محمد فرج مستشار رئيس جامعة الأزهر لشؤون التنسيق، إن ما يقرب من 44 ألف طالبًا وطالبة سجلوا رغباتهم بالمرحلة الثانية للقبول بكليات القاهرة والأقاليم.

وأوضح فرج، أن بوابة الحكومة المصرية أغلقت باب تسجيل الرغبات أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، في الساعات الأولى من الثلاثاء، لافتًا إلى أن عدد الطلاب الذين لهم حق تسجيل الرغبات 63092 عبر موقع التنسيق.

يشار إلى أن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادتين الثانوية الأزهرية وشعبة العلوم الإسلامية، للعام الدراسي 2018- 2019 م. وفق "مصراوي"