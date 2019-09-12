فيديو لأول مرة: سعوديات يتجولن بلباس عصري في الأسواق

جذبت مجموعة من النساء السعوديات الأنظار عقب تجولهن بدون عباءة في أسواق مدينة الرياض، حيث أن المملكة تفرض على المواطنات الثوب الأسود الفضفاض.

وتعتبر العباءة في السعودية رمزا للاحتشام، لكن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ألمح العام الماضي إلى تغيير محتمل في مسألة فرض ارتدائها في الأماكن العامة، بعدما قال إنّ احتشام المرأة لا يعني لبسها العباءة.

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واحتجت بعض النساء على هذا القيد، في خطوة نادرة في المملكة، حيث نشرت صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي وهن يرتدين العباءة بالمقلوب، كما عمدت أخريات إلى ترك العباءة مفتوحة من الجهة الأمامية، واختيار عباءات مطرّزة وملونة بدل تلك السوداء.

وتقلّصت في السنوات الأخيرة سلطة الشرطة الدينية، لكن النساء“ تخشى رغم ذلك أن يثير عدم ارتدائها للعباءة حفيظة متشددين، حيث قالت إحداهن: ”ليست هناك قوانين واضحة، ولا حماية.. قد أتعرض للخطر أو أتعرض لاعتداء من قبل المتطرفين دينيًّا لأنني أسير من دون عباءة".

يذكر أنه في العقود الماضية، فرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العباءة على النساء من السعوديات وغيرهن، ولاحقتهن في الأماكن العامة للتأكد من تقيدهن بذلك.