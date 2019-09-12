تردد قناة النهار الجزائرية 2019 على جميع الاقمار

تقدم لكم وكالة سوا الاخبارية، أحدث تردد متوفر لبث قناة النهار الجزائرية، لمتابعة أبرز الأعمال والمسلسلات والأخبار التي تهم الشأن المحلي والعربي والدولي.

وفي وقت سابق، نقلت قناة النهار الجزائرية عن نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح، تأكيده أنّ وضع البلاد على السكة الصحيحة يستوجب بالضرورة تحديد الأولويات، والأولوية التي تفرض نفسها هي إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها المحدد.

وقال الفريق قايد، خلال اليوم الثاني من زيارة عمل وتفتيش للناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة ، : “اننا على يقين تام بأن هذه الانتخابات ستتم في الآجال المحددة لها، بفضل قوة إدراك الشعب لخفايا أجندة بعض الأطراف المعروفة”.

وأضاف وزير الدفاع الوطني: "أن هذه الأطراف التي لا تمت بأي صلة لمصلحة الشعب الجزائري، لها أجندة أمليت عليها من طرف جهات معادية للجزائر قوامها بذل كل الجهود المغرضة من أجل تعطيل الحل الدستوري، أي تعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية". وفق قناة النهار

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وتابع بالقول: "إن هذه الأطراف المعادية تدرك جيدا بأن إجراء الانتخابات الرئاسية تعني بداية فتح أبواب الديمقراطية بمفهومها الحقيقي، وهذا ما لا يعجب هذه الشرذمة التي تتصرف بمنطق العصابة المتمثل في تطبيق مبدأ التغليط والاختباء وراء شعارات أصبحت اليوم مفضوحة أمام الرأي العام الوطني".

تردد قناة النهار الجزائرية: