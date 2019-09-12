شاهد: الفنانة إمارات رزق تكشف حقيقة انفصالها عن حسام جنيد

أعلنت الفنانة السورية إمارات رزق انفصالها عن زوجها الفنان حسام جنيد بعد زواج دام ست سنوات ، أثمر عن إنجابهما طفلين هما وطن وإحساس .

نشرت الفنانة السورية الخبر عبر إحدى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ، مشيرة إلى أن أبغض الحلال عند الله الطلاق وأنه تم بينها وبين زوجها الذي تمنت له الخير والسعادة .

كما أعربت إمارات عن أمنياتها الكبيرة بعدم إطلاق الشائعات وتداول أخبار حول هذا الموضوع ، خاصة بعد المنشور الذي كتبته وطالبت المحبين بعدم توجيه أسئلة حول الطلاق أو ترك تعليقات مسيئة .

وشكل الخبر صدمة كبيرة لجمهور النجمين خاصة وأن إمارات رزق شاركت إلى جانب زوجها الفنان حسام جنيد في فيديو كليب أغنيته الأخيرة ” فوتي بعلاقة ” ووقفت أمامه كمودل في الكليب .

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تزوجت الفنانة إمارات رزق من المخرج السينمائي يوسف رزق الذي ساعد دخولها للمجال الفني وفي عام 2008 ورزقا بابنهما «دانيال» لكنهما انفصلا بعد ذلك بسبب غيرتها عليه.

وبعده تزوجت من المغني حسام جنيد ورزقا بابنهما «وطن» بعام 2013، وتشاركه سويا بتقديم برنامج «نورت سمانا» الذي بث على قناة سما السورية في عام 2014، وفي سبتمبر 2018 أنجبت ابنتهما «إحساس».