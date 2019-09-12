اول اغنية مصرية تحقق رقم خيالي على اليوتيوب

أعُلن بحسب احصائيات، أن أغنية 3 دقات تعتبر أول أغنية وفيديو كليب مصري يحقق رقم خيالي في عدد المشاهدات، والتي وصلت مايقارب نصف مليار مشاهدة عبر منصة اليوتيوب.

وحققت أغنية 3 دقات للفنان المصري أبو بالمشاركة مع الفنانة يسرا، مايقارب 501,275,072 أي نصف مليار مشاهدة من قبل المتابعين والجمهور عبر منصة اليوتيوب الشهرة، والتي طُرحت الأغنية في أكتوبر 2018.

قد لاقت نجاح كبير وواسع ومبهر وهي أغنية عربية باللهجة المصرية من أداء الفنان أبو وتشاركه المصرية يسرا في أخر الأغنية، وحصدت ملايين المشاهدات وترجمت الى أكثر من لغة، وفقاً لموقع lbc

يشار الى أن "أبو" أصدر أغنيته الجديدة الشهر الماضي، بعنوان "عيش ياقلبي" أكد أنها تقدم تجربة إنسانية حقيقية صادقة، وتتماشى مع طبيعة الأفكار التي يقدمها في أعماله الفنية.