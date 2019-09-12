تراند اليوم : شاب يعاشر  فتاة  وتحمل منه وفى المحكمة يكتشف انها اخته

شاب يعاشر فتاة وتحمل منه وفى المحكمة يكتشف انها اخته

الرجل المزواج الذى تزوج من 4 نساء وكل واحدة منهن تعيش فى مكان بعيد عن الاخرى .

ولا يعرف الاخوات بعضهم البعض ، حتى النساء لم يعرفوا بعضهم البعض ، دفع ثمن تفرقة الاخوات عن بعضهم ، بقيام احد ابنائة من احدى زوجاته باغتصاب اخت له من زوجة ابية التى لا يعرفها ولاتعرفه الا فى محكمة الاسرة عندما ظهرت على الفتاة علامات الحمل وهى مازالت ” بنت بنوت” ولم تتزوج بعد .

وعندما ادلت الفتاة بمواصفات الشاب الذى ارتكب معها جريمته واخبرت الشرطة عن عنوان منزلهم الذى كان يستدرجها اليه فى غياب والدته المتكرر عن المنزل .

وتم القبض على الشاب وعندما تم التعرف على بطاقتة الشخصية ” هويته” وجد ان الاسماء متطابقه فى الاب والجد حتى رابع جدا ، فقالوا ريما يكون تشابه اسماء .

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لكن عندما حضر والداهما كانت الطامة الكبرى فاعترف امام المحكمة ان الفتاة ابنته وان الشاب ابنه ايضا لكنهم لا يعرفون بعضهم البعض ,

فما كان من القاضى الا وامر بتحويل القضية من محكمة الاسرة الى الشرطة التى حولت الموضوع للنيابة وتم التحفظ على الرجل والداهما الذى كان رأس الجريمة وانهار الشاب الذى حاول الانتحار عندما علم بالحقيقة ، وحكمت المحكمة على الشاب بالسجن 15 عاما مع الشغل .جريمة بشعة

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