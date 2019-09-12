زوج يثير ضجة مواقع التواصل بسبب رومانسيته

أشادت مواقع التواصل الاجتماعي بتصرف زوج وصف بأنه رومانسي بعد وقوفه ل 6 ساعات على متن طائرة من أجل نوم زوجته.

ومن خلال الصورة، يمكن رؤية الرجل واقفاً داخل الطائرة في حين كانت سيدة، يبدو أنها زوجته، نائمة على مقعدها ومقعده.

واللافت أن هذه الصورة انتشرت بشكل واسع على تويتر، إذ اعتبرها بعض المستخدمين رومنسية للغاية، في حين شدّد البعض الآخر على أنه كان يجب على المرأة أن تجلس على مقعدها فقط.

و لاقت الصورة تفاعلاً كبيراً من قبل المستخدمين؛ إذ أعيد نشرها أكثر من 3 آلاف مرة، كما حصدت أكثر من 15 ألف رد فعل، علماً أنه لا يوجد أي معلومات حول تفاصيل الرحلة وفقاً لصحيفة القدس العربي.