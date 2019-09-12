الإدارة الأمريكية تتدخل لمنع استخدام السجائر الإلكترونية

تعتزم الإدارة الأمريكية شن حملة ضد السجائر الإلكترونية ذات النكهات في إطار حملة واسعة للحد من انتشارها، على خلفية التحذيرات من تسببه بإسقاط ملايين القاصرين في إدمان النيكوتين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولون آخرون، قد عبّروا عن القلق بشأن زيادة استخدام القاصرين للسجائر الإلكترونية، ويأتي التحرك بالتزامن مع التحقيق في عدد من الوفيات وربما مئات من الإصابات بأمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية.

وقال وزير الصحة والخدمات البشرية أليكس آزار، إن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية تعكف بمباركة ترامب على إعداد "وثيقة إرشادية" ستقود إلى حظر كافة نكهات السجائر الإلكترونية باستثناء نكهة التبغ. وفقاً لموقع "عربي21"

وأبلغ آزار الصحفيين خلال اجتماع مع ترامب والسيدة الأولى ميلانيا بالمكتب البيضاوي بأنه "فور انتهاء إدارة الأغذية والعقاقير من هذا الكتيب الإرشادي، سنشرع في إجراءات إنفاذ القانون لإزالة كل هذه المنتجات من الأسواق".

وأضاف أن الحظر سيشمل نكهات النعناع والمنثول والعلكة والحلوى والفاكهة والكحوليات وغيرها.