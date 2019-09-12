تعرف على أشهر لغات العالم تحدثاً واستخداماً

تعتبر اللغات من أكثر الاشياء التي لا يمكن الاستغناء عنها، ووجودها مهم في حياتنا للتواصل مع الآخرين، للتعبير عن المشاعر وتسيير أمور الحياة أينما ذهب الشخص، رغم اختلاف الثقافات والأفكار، ووجود لغات بشكل كبير منها قديم ويعتبر ميتاً ومنها ما بقي، فان الرابط المشترك الوحيد بينهم هو اللغة.

حسب احصائيات صدرت لحتى مطلع عام 2019، وصل عدد سكان الهالم مايقارب 7.67 مليار شخص، وجميعهم يتحدثون بلغة مختلف عن غيرها، فإن اللغة بكافة أنواعها تستخدم في عملية إيصال المعلومات والتواصل مع الطرف الآخر، لنتعرف على أهم لغات العالم، وجاءت كالتالي :-

لغة الماندرين أو الصينية:-

قد يظن البعض أن الإنجليزية هي الأكثر استخداماً في العالم، لتصدمهم لغة الماندرين، إحدى اللغات الصينية والرسمية في تايوان، وتفرض نفسها لتكون الأكثر تحدثاً على الإطلاق، حيث يستخدمها أكثر من مليار شخص وتحتوي على عدد كبير من اللهجات، يُشار إلى أن 80% من الصينيين يتحدثونها، فإن لغة الماندرين هي أكثر اللغات تحدثاً في الوقت الحاضر.

اللغة الإنجليزية:-

إن اللغة الإنجليزية تحتل المرتبة الثانية في هذه القائمة، وهناك الكثير من البلدان المختلفة التي تعتمدها لغة رسمية للبلاد، رغم أنها ليست لغتهم الأصلية. من بين هذه الدول إلى جانب المملكة المتحدة، كل من جنوب أفريقيا، هونغ كونغ، منطقة البحر الكاريبي، كندا، أستراليا، زيمبابوي، الولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلندا.

اللغة الإسبانية:-

هي اللغة الرسمية للمملكة الأسبانية وهي أيضاً الرسمية لمعظم بلدان أمريكا اللاتينية، كما أن الإسبانية منتشرة للغاية في قرابة الـ24 دولة، وهي مرتبطة بشكل كبير باللغة البرتغالية التي بدورها حجزت لها مكاناً في هذه القائمة، وتتميز اللغة الأسبانية بأنها إحدى أبرز اللغات الصوتية؛ أي أن النطق فيها يتبع الهجاء بدقة.

اللغات الهندية والأردية:-

تنتمي إلى عائلة اللغات الهندية الأوروبية، وهي اللغة الرسمية في باكستان، وتعد واحدة من 22 لغة في الهند وهي لغة رسمية في خمس ولايات هندية، على الرغم من المشاكل بين الهند وباكستان، إلا أنهما مرتبطتان ببعضهما بعضاً تاريخياً وثقافياً، فإن الشعب الباكستاني يتحدث اللغة الأردية، أما الهندي، فلغتهم الهندية، لكنهما منتشرتان بشكل واسع في دول أخرى، مثل أستراليا، نيوزيلندا، كندا، وجنوب أفريقيا، وحتى في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. ويتحدث بهما مئات ملايين الأشخاص حول العالم.

اللغة العربية:-

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هي أكثر اللغاتِ تحدثاً ونطقاً ضمن مجموعة اللغات السامية، وتعتبر خامس أكثر اللغات تداولاً، يتحدث بها أكثر من 414 مليون شخص في كل من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي تتضمن أكثر من 12 مليون كلمة مقارنة باللغة الإنجليزية التي تضم قرابة الـ600 ألف كلمة، ارتفعتْ مكانةُ اللغةِ العربية إثر انتشار الإسلام بين الدول إذ أصبحت لغة السياسة والعلم والأدب لقرون طويلة، تحتوي اللغة العربية على 28 حرفاً مكتوبا، و تكتب العربية من اليمين إلى اليسار.

اللغة الروسية:-

تأتي بالمرتبة السادسة من قائمة أكثر لغات العالم استخداماً، يستخدمها أكثر من 200 مليون شخص حول العالم. فالمتحدثون بهذه اللغة لا يقتصر وجودهم على روسيا، بل بمختلف دول الاتحاد السوفياتي السابق، مثل كازاخستان، روسيا البيضاء وأوكرانيا، كما أنها منتشرة بالكثير من أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

اللغة البنغالية:-

تعتبر بنغلادش من ضمن الدول الـ10 الأكثر من ناحية عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها قرابة الـ160 مليون نسمة، وهي أيضاً من أكثر البلدان التي تشهد نمواً مُتسارعاً بالسكان. وعلى الرغم من أن هناك الكثير من البنغاليين يعيشون في باكستان والهند، إلا أن الغالبية العظمى يعيشون في وطنهم بنغلادش.

اللغة البرتغالية:-

على الرغم من أن البرتغال والبرازيل فقط تعتمدان اللغة البرتغالية لغة رسمية للبلاد، إلا أنها ثامن أكثر لغات العالم حديثاً. وهي تُعد من فروع اللغة الإيطالية وواحدة من أشهر اللغات اللاتينية التي يطلق عليها اسم «اللغات الرومانسية».

لغة الملايو:-

معظم الأشخاص يعرفون اللغة الإندونيسية، لكنهم لا يدركون ربما أنها مجرد إحدى لهجات لغة الـ«ملايو»، المنتشرة في إندونيسيا وماليزيا، وهي من اللغات التي تتضمن العديد من اللهجات المختلفة والشهيرة حول العالم، وفقاً لموقع سيدتي.

اللغتان الفرنسية واليابانية:-

في المرتبة العاشرة الأخيرة من هذه القائمة، تأتي لغتان عالميتان شهيرتان، حيث إن لديهما نفس عدد المتحدثين بكل واحدة منهما تقريباً، إذ يتحدث اللغة الفرنسية 130 نسمة، بينما اليابانية 131 نسمة، وتعتبر الفرنسية معظم من ينطق بالفرنسية كلغة أصلية يعيشون في فرنسا، حيث نشأت اللغة. أما البقية فيتوزعون بين كندا، وبلجيكا، وسويسرا، وأفريقيا الناطقة بالفرنسية، لوكسمبورغ، وموناكو.