تركي آل الشيخ يستعد لمقاضاة هؤلاء النشطاء

قال مستشار الديوان الملكي السعودي، ورئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، إنه يستعد لتقديم شكاوى في القضاء المصري ضد العديد من النشطاء المصريين بسبب تغريداتهم التي اعتبرها مهينة له.

وأوضح آل الشيخ في منشور عبر "فيسبوك"، إن نحو 65 ناشطا مصريا، أساؤوا له، وقام بتوثيق إساءاتهم لرفعها إلى القضاء.

واتهم آل الشيخ، من هاجمه، بأنه يسعى إلى "تدمير العلاقات بين الشعبين المصري والسعودي"، زاعما أنهم مدفوعين من جهات معينة، سيسعى إلى كشفها.

وتابع: "مصر في قلبي مثل ما السعودية في قلبي، وسأجعل كل مسيء عبرة لكي لا يقع أحد مثلي في نفس هذا الفخ، وأنا اثق في القضاء المصري والقيادة الحكيمة المصرية التي لاتسمح بالإساءة لأحد".

Advertisements

وتحدى آل الشيخ النشطاء الذين سيقاضيهم، بأن يكونوا "شجعانا" ولا يمسحوا إساءاتهم الموثقة لديه.

وعدد آل الشيخ مجموعة كبيرة من الأسماء التي سيقاضيها، وهي: "محمد الغيطي، فكري محمود، إبراهيم حامد، أشاف أيمن، محمود حافظ، أحمد الحسيني، تامر أبوعرب، محمود صالح، زكريا كامل، محمد خالد، تامر صحافة، محمد مجدي، أحمد زعفان.."، والعشرات غيرهم.

ووفقاً لعربي 21، يثير تركي ىل الشيخ الجدل دائما في أوساط الجمهور المصري خاصة بعد شراءه نادي "بيراميدز" عدى عن خلافه مع النادي الأهلي ما دفع آلاف الناشطين إلى الهجوم المتكرر عليه في صفحته عبر "فيسبوك".