رضوى الشربيني تنصف الرجال في تعليق

شاركت المصرية رضوى الشربيني عبر حسابها الشخصي على صورة قد تداولها منصات التواصل الاجتماعي تظهر فيها صورة لشابين في عرض البحر وقد كتب " هي رضوى الشربيني قالت نكرههم أوي يعني ولا نص نص؟ ".

فردت الشربيني على الصورة ونشرتها على موقع الفيس بوك، قائلة مازحاً :" لا لو كويس زي اللي على الشمال كده يبقى ماله النص نص."

و يعتقد البعض ان الإعلامية رضوى تراجعت عن مهاجمة الرجال، وأجابت على السؤال الذي وجه إليها، حيث انهالت تعليقات المتابعين ومنهم من أيد تعليقها، والآخر علق قائلاً :"انا مسمعتش رضوي قالت نكرهم اصلا" ،وفقاً لموقع في الفن.

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يذكر أن شهرة رضوى ازدادت بعد ارتفاع نسبة مشاهدات برنامجها"هي وبس"، وتحولها إلى أحد اهتمامات، حيث تلقت ردود فعل متباينة، البعض يراها نموذجا للمرأة المتحررة القوية، و انتقدها آخرون ووصفوها بعدوة للرجال."