شاهد: الأمير تركي بن طلال يحاول إقناع امرأة مسنّة بالسكن في قصر الإمارة

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء وصحف محلية أمير منطقة عسير السعودية، الأمير تركي بن طلال، اليوم الخميس، وهو يحاول إقناع مسنّة بالسكن في قصر الإمارة، إذ وعدها بتوفير العلاج والرعاية المناسبة.

وبين الأمير تركي بن طلال :"برفقة شخص قيل إنه شيخ قبلي، إذ قال الشيخ مخاطبًا المسنة: ”الأمير ينزل للمسكين في سابقة تاريخية“ ليرد عليه الأمير قائلًا: ”لا، لا، نحن ارتقينا لها، ما نزلنا“.

وأضاف أمير منطقة عسير مخاطبًا الشيخ الوسيط: ”قل لها تيجي معنا، ونحن نرتب لها محلًا في قصر أمير المنطقة، تسكن عندي، ونرتب لها علاجها وأمورها وكل شي“.

ونقلت صحيفة صحف محلية عن مصادر بإمارة عسير قوله ”إن المسنة في مركز حسوة بمحافظة رجال ألمع، وزارها الأمير في منزلها، لإقناعها بمرافقته للعلاج، حيث تعيش وحدها في بيت متواضع، و ترعى أغنامها“.

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الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود: أمير منطقة عسير منذ ديسمبر 2018، وهو الابن الرابع للأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود من الذكور والدته: موضي بنت عبد المحسن العنقري.