لعبة PUBG تدفع شاباً هندياً لتمزيق والده إرباً !

ارتكب شاب هندي جريمة بشعة بحق والده بعد منعه من لعب اللعبة الشهيرة PUBG فما كان منه إلا أن قتل والده ومزقه إرباً.

وذكرت شرطة ولاية بيلاجافي الهندية أن الشاب (25 عاما) قتل والده وقطع جثته إلى أجزاء بسبب منعه له من ممارسة لعبة “PUBG” التي تسبب إزعاجا لباقي أفراد الأسرة، وفق تقارير صحافية.

وبحسب الشرطة فقد حاول الأب البالغ من العمر 65 عاما إيقاف ابنه الشاب عن هذه اللعبة، لكن الأخير تمسّك بالرفض ودخل في مشاجرات متكررة مع أسرته.

فلم يجد الأب حلاً إلا بقطع الإنترنت عن المنزل ومصادرة هاتف ابنه، فما كان من الأخير إلا أن حبس أفراد العائلة في غرفة، وانفرد بوالده، ثم بدأ في ضربه، قبل تقطيعه جثته إلى أجزاء وفقاً لصحيفة القدس العربي.

ويذكر أن بعض الدول العربية حظرت لعبة PUBG بحجة أنها تؤدي إلى السلوك العنيف وقد تفضي إلى وقوع جرائم.