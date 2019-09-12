حقيقة إخفاء حمل الفنانة حنان مطاوع

أوضحت الممثلة المصرية سهير المرشدي، خلال تصريحات صحفية توضح فيها سبب إخفاء خبر حمل ابنتها الممثلة حنان، وعدم نشر أي خبر على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت المرشدي، لم تعلن ابنتي حنان مطاوع خبر حملها، وحافظت على التكتم بشأن التفاصيل وعدم نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي لأنها تعتبر خصوصية، مؤكدةً أنها تحترم رغبة ابنتها.

ذكرت أن حنان كانت في تصوير دورها في مسلسل لمس أكتاف، رمضان الماضي وهي حامل في شهرها الخامس، لكنّها لم تظهر عليها أي ملامح للحمل حتى الشهر الثامن.

وأعربت الفنانة سهير المرشدي عن انزعاجها من عدم قُدرتها على التواجد بجوار حفيدتها أماليا، ورعاية ابنتها حنان، بسبب إصابتها بنزلة برد، خوفاً على سلامتهما.

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يشار الى ان عدد كبير من نجوم الفن حرصوا على تقديم التهنئة، عقب كشف حنان مطاوع عن إنجابها مولودتها الأولى أماليا ونشر صورة من داخل المستشفى، وفقاً لموقع لنواعم.

حنان مطاع هي ابنة الفنان كرم والفنانة سهير المرشدي، بدأت العمل الفني عام 2001 من خلال دور مطربة في مسلسل حديث الصباح والمساء وعملت في المسرح والتلفزيون والسينما وحتى الإذاعة، وتزوجت من المخرج السينمائي أمير اليماني في أغسطس 2016