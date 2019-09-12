تراند اليوم : جريمة جماعية مخلة بالشرف لمجموعة من الممرضات

جريمة جماعية مخلة بالشرف لمجموعة من الممرضات



جريمة جماعية مخلة بالشرف لمجموعة من الممرضات باحدى المستشفيات بمدينة خريبكة المغربية

اقمن حفل كبير باحدى قاعات المستشفى للجنس الجماعى امام بعضهم البعض نساء ورجال يمارسون الجنس فى المستشفى ورائحة السكر تسربت لعنابر المرضى .

وبعد انتهاء حفلة جنسية جماعية راحوا يرشون مبيدا حشريا حتى يصييعوا رائحة السكر والخمر فتسببوا فى اختناق مجموعة كبيرة من المرضى .

ليلة حمراء بكل طقوسها قضوها فى احضان الشباب وراحوا يفعلون كل شىء بعنف وقسوة للمشاعر وعدم احترام المكان المفروض ان يكون مقدسا لانه يحوى المرضى والمساكين فى مستشفى عام لا يلجأ اليها الا الفقراء.

ذكرت الواقعة مجموعة من الصحف العربية قائلة ” لاحديث لسكان مدينة خريبكة المغربية الا عن الحادث المجرم .

وقد حضرت الشرطة وتم القبض على الساقطات وتحوزيلهم الى النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية فى الواقعة.

قسم فضائح ومفسدون :

هذا القسم قد تم تخصيصة لكل الجرائم فى العالمين العربى والغربى نترصد من خلالها الجرائم بانواعها لنفضح اهلها حتى يعتبروا وحتى يكونوا عبرة للاخرين وللدخول لهذا القسم اضغط هنـــــــــــــا

حفلة جنس جماعى

Advertisements

قد يهمك أيضا

فضيحة بمحافظة الشرقية اب يعتدى على ابنته جنسيا والشرطة تتدخل

زوجة المدرس التى مارست الجنس مع كل تلاميذه وعندما ضبطها ماذا حدث؟