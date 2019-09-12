تراند اليوم : يتحرش بالفتيات فى المترو . تعرف على التفاصيل

يتحرش بالفتيات فى المترو . تعرف على التفاصيل



يتحرش بالفتيات فى المترو ، عمر 25 عاما تعود الركوب الى المترو ومضايقة النساء والفتيات بالمترو .

شرطة المترو

الشاب عندما تم القبض عليه اعترف امام شرطة المترو انه مدمن التحـرش ولايستطيع ان يبتعد عن ذلك .

وبعد التحقيق معه تبين انه مريض نفسيا ويحتاج الى الدخول الى مصحة نفسيا لعلاجة من هذا المرض .

حالة ارتباك

وكان هذا الشاب قد تسبب فى حالة ارتباك وزعر بين ا لفتيات وخصوصا ايام الدراسة الجامعية .

ولكن المشكلة ان احد لم يبلغ عنه الشرطة مخافة الفضيحة ، والكثير من الفتيات يرون ان التعرض مثل هذا الامور يعتبر فضيحة كبرى لها .

مجموعة من الفتيات

لكن كانت نهايته على مجموعة من الفتيات بعد ما قام بمضايقتهم مرات عديدة فقرروا التخلص منه.

Advertisements

و تقدمن ببلاغ الى شرطة المترو عن شاب فى عمر 25 عاما تعود مضايقتهم بشكل يومى .

تهمة التحـرش

وقاموا بتقديم صور الشاب الى شرطة المترو ، وبعد التحرى والبحث تمكنت شرطة المترو من القبض على الشاب وتقديمه الى يد العدالة لمحاكمته فى تهمة التحـرش بالفتيات والنساء فى اماكن عامة .

قد يهمك أيضا:

خليجى يتحرش بصبى عمرة 11 بالبحر والصبى يقول لامه انا احب عمو وراح يفسحنى

يتحرش بالنساء ويقف خلفهم ويضع يده بين فخوزهم

قسم فضائح ومفسدون



هذا القسم قسم فضائح ومفسدون قد تم تخصيصه لكل الجرائم فى العالمين العربى والغربى نترصد من خلالها الجرائم بانواعها لنفضح اهلها حتى يعتبروا وحتى يكونوا عبرة للاخرين وللدخول لهذا القسم اضغط هنـــــــــــــا