سبب بكاء فيروز في أغنيتها 'سألتك حبيبي لوين رايحين'؟

بدأت الفنانة فيروز الغناء وهي في عمر السادسة تقريباً في عام 1940م، حيث انضمت لكورال الإذاعة اللبنانية، وعندما عرفها حليم الرومي، أطلق عليها اسم فيرُوز ولحن لها بعض الأغنيات بعد أن رأى فيها موهبة فذة ومستقبلاً كبيراً، ولاقت رواجًا واسعًا في العالم.

وعندما أصيب الملحن اللبناني عاصي الرحباني حبيب الفنانة "فيروز" بنزيف حاد في المخ وتدهورت حالته الصحية بشكل كبير، حزنت الفنانة فيروز حزنًا شديدًا، وكادت الفنانة أن تلغي دورها في مسرحية "المحطة" لحزنها الشديد على حبيبها.

وأشقاء عاصي الرحباني لم يتحملوا حزن فيروز أو إلغاء دورها في المسرحية، فكتب شقيق عاصي "منصور الرحباني" لفيروز كلمات أغنية لتغنيها في المسرحية لتعبر فيها عن خزنها الشديد في ظل غياب حبيبها عاصي، وقام "زياد الرحباني" شقيقهم الآخر بتلحينها وكان يبلغ من العمر وقتها 17 عامًا.

الأغنية التي أبكت الفنانة اللبنانية هي "سألتك حبيبي لوين رايحين، خلينا خلينا وتسبقنا سنين، اذا كنا ع طول..التقينا ع طول.. ليش منتلفّت خايفين" أغنية من أجمل ما غنت "فيروز" لهذه الأغنية حكاية تدمع لها الأعين.

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غضب حبيبها عاصي الرحباني كثيراً لأنه شعر بأن اخوته وحبيبته فيروز تاجروا بمرضه أثناء اغنية "سألتك حبيبي لوين رايحين" في المسرحية، لكن بعد ذلك أعجب بها وبلحنها خاصة وأنها كانت تعبر عن قصة حبهما.

عندما توفي حبيب فيروز "عاصي الرحباني" عام 1986، شعرت "فيروز" بعد رحيله بفراغ كبير وحزن شديد أبكاها حين كانت تغنى "سألتك حبيبى لوين رايحين" في إحدى حفلاتها.

ولدت فيروز في 21 نوفمبر 1935 وسمها الكامل نهاد رزق وديع حداد هي مطربة ومغنية لبنانية، ولدت في بيروت، وقدّمت مع زوجها الراحل عاصي الرحباني وأخيه منصور الرحباني، المعروفين بالأخوين رحباني، العديد من الأوبر يهات والأغاني التي يصل عددها إلى 800 أغنية.