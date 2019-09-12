هذا هو طعام ملكة بريطانيا في رحلات سفرها

ربما يعتقد البعض أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تتناولها طعاماً فاخراً أثناء الرحلات الجوية إلا أن صحيفة بريطانية كشفت عن بساطة الوجبة التي تفضلها.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، كشف غراهام لوري، الطيار السابق للملكة، عن تمتع أفراد العائلة المالكة بتناول فطائر مميزة وبسيطة، خلال رحلاتهم الجوية في التسعينيات.

وقال لوري: "فطائر فراي بنتوس الكلاسيكية، هي المفضلة خلال الرحلات الجوية، وهي المختلفة تماما عن كل الأطعمة الفاخرة التي يمكن صنعها من أجل الملكة".

ولم يكشف الطيار السابق عن نكهة الفطيرة المفضلة لدى الملكة، ولكن الفطيرة التي يبلغ ثمنها 2.50 جنيه إسترليني تشتهر باحتوائها على لحم البقر المفروم والبصل والدجاج، واللحم المقدد.

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وتأسست العلامة التجارية "فراي بنتوس" عام 1865، وسميت تيمنا باسم مدينة لتربية الأبقار في أوروغواي، وأصبحت الفطائر هذه عنصرا رئيسيا في المنازل البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية.

وفي وقت سابق، قالت دارين ماكغرادي، الطاهية الشخصية السابقة للملكة، إنه لا يمكن وصف إليزابيث الثانية بأنها من "عشاق الطعام"، على عكس زوجها الأمير فيليب، الذي "يحب الأكل ويمكنه التحدث عن الطعام طوال اليوم".

ووفقاً لوكالة سبوتنيك، أوضحت دارين "صاحبة الجلالة تحب للغاية كعكة البسكويت والشوكولاته، وتعود لتناولها مرارا وتكرارا حتى تنتهي".