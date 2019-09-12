ابرز نجوم الفن في زفاف احمد فهمي وهنا

احتفل المصري أحمد فهمي بزفافه على الممثلة المصرية هنا الزاهد، ليلة الأربعاء، في فندق فورسيزون نايل بلازا المطل على نهر النيل، بعد عام من خطوبتهما.

وحضر الاحتفال الكبيرعدد من الفنانين والشخصيات العامة والأصدقاء وأبرزهم، كريم عبدالعزيز، محمود عبد المغني، علاء مرسي، لبلبة، هشام محمد (شيكو)، بيومي فؤاد، مي عمر والعديد من الممثلين والفنانين، وغيرهم من خارج الوسط الفني.

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد بدأت حياتها الفنية عام 2003، وشاركت في عدة أفلام ومسلسلات، وأما الممثل أحمد فهمي بدأ عام 2002 ولديه أعمال عديدة سواء في الأفلام والمسلسلات وكمؤلف، و جاءَ ارتباطهما، بعد أشهر من انفصاله عن منة حسين فهمي ابنة الفنان حسين فهمي، وفقا لموقع إرم نيوز.

ويشار أن إلى هناك كان تعاون بينهما في شهر رمضان الماضي، خلال مسلسل "الواد سيد الشحات"، وهو مسلسل كوميدي حقق نجاحا ملحوظا خلال منافسته مع الأعمال الأخرى.