اصالة نصري تعلق على الخلافات الأخيرة

ظهرت المغنية أصالة نصري، ضيفة في برنامج للإعلامية منى الشاذلي على شاشة قناة cbc، وأثناء الحلقة ردت على كل ما حدث في الفترة الأخيرة من أزمة وخلافات مع فنانة لم تذكر اسمها.

قالت أصالة نصري، إنها تعيش دائما كما يحلو لها، إلا أنها لاتسطيع ان تصل لدرجة أكبر من التحكم في النفس، وبحسب تصريحاتها التي قالت فيها :" أنا ماسكة نفسي، رغم اني مستفزة من الخلافات، لو أنا مثل زمان، كنت عملتلك ‏قصص إلها أول ما إلها آخر".

تابعت: "ماسكة نفسي وما رديت، وتركتهم يغلطوا ويتمادوا بالغلط ويوصلوا لأعلى نقطة، واحدة ست عندي ‏دائمًا معاها خلافات، واسمها زي أول حرف من اسمي، هذا مسكان ولا مو مسكان؟"، مؤكداً أنها لا تفكر قبل اتخاذ أي خطوة بصورة كافية، وأنها أحيانًا تتسرع في الرد بصورة تفاجئها ‏هي شخصيًا، لذلك فهي مستعدة للاعتذار دائماً، وفقاً لموقع في الفن.

يذكر مؤخراً أن أحلام الشامسي كشفت سبب خلافات وأزمتها مع الفنانة اصالة نصري التي حدثت عبر منصة التويتر، حيث قامت احلام بعمل حظر لها عقب خلافات حدثت على تغريدة دعم الإعلامية الكويتية فجر السعيد، علقت قائلة:" أصالة منافقة، وتحاول تشويه صورتي أمام الجمهور من خلال اتهامها بشكل غير مباشر".