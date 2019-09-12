هكذا احتفل كاظم الساهر بعيد ميلاده الـ 61

نشر الفنان العراقي كاظم الساهر مقطعاً مصوراً عبر حسابه الخاص على تويتر يجمع فيه صوره منذ فترة شبابه وصولاً لأحدث صورة له بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده.

وأرفق الفيديو بمقطع صوتي من أغنيته "كل ما يكبر يحلى" فيما انهالت عليه تعليقات الجمهور متمنين له عاماً سعيداً ومعبرين عن محبتهم لكاظم الساهر وكافة أعماله الفنية منذ بداية مشواره الفني.

حاز كاظم الساهر لقب سفير الأغنية العراقية لكونه أول فنان عراقي تبلغ نجوميته العالمية كما منحه الشاعر السوري نزار قباني لقب قيصر الاغنية العربية بعد تعاونهما في عدة أعمال أهمها "قولي أحبك".

عرف كاظم الساهر كمغنٍ وملحن عراقي ولحن جميع أغانيه بنفسه حتى الآن باستثناء بعض الأعمال القليلة التي استعان فيها بملحنين آخرين.

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ويشار إلى أن شائعة انتشرت مؤخراً وأشارت إلى انفصال الفنان عن خطيبته التونسية سارة بعدما لاحظ المتابعون عدم وجودها إلى جانبه في عدد من المناسبات في الآونة الأخيرة.

ورداً على سؤال طرح عليه في هذا الشأن ضمن تقرير لبرنامج ET بالعربي رفض الساهر توضيح الحقيقة واكتفى بالقول: "هذه أمور شخصية خاصة نأجلها ونحكي فيها بعدين"، بحسب " مجلة لها".



