شاهد: الفنان يعقوب شاهين يطرح أغنيته الجديدة

أعلن يعقوب شاهين عن أغنيته الجديدة التي ستكون بلون مختلف عما سبق، ذلك بعد فترة من التحضيرات وخضوعه لجلسة تصوير في بيروت، أيضاً تغيير في ستايل وشكل ملابسه لصالح الأغنية.

وأكد ان اغنيته الرومانسية الجديدة بعنوان " دلل" تم طرحها حصرياً عبر تطبيق انغامي، من كلمات والحان عزيز بهنان، توزيه عمر صباغ، رؤية موسيقية لؤي حنا، إنتاج شركة بلاتينوم ركوردز وتأتي الاغنية بإيقاع سريع يتناسب مع اجواء الحفلات والمناسبات.

وتقول كلمات الأغنية :" دلل الحلو دلل سماره والله يجنن خليك تعدي وراها وانت ترا حلاها، دلل دلل الحلوه دلل تمسك ايدي وتقلي تعا تنشوف القمر والقمر هي الي وهي مالا خبر دلل الحلوه دلل سماره والله يجنن خد البوسه من خدا يحرم عليك من بعدا"، وفقاً لموقع بصراحة.

يشار الى أن شاهين، فائز بلقب برنامج آراب آيدول في موسمه الرابع 2017 ، وآخر اصدارته كانت أغنية (الرقم التاني) أطلقها العام الماضي، من إخراج دايفد زيني وكلمات شوقي ناصيف.