حقيقة وفاة الفنان السعودي خالد سامي في إحدى مشفى الرياض

كشفت وسائل إعلام سعودية اليوم الخميس، عن تعرّض الفنان السعودي خالد سامي، لأزمة صحية جديدة أجبرته على العودة للمستشفى مجددًا، وذلك بعد مرور قرابة ثلاثة أشهر على مغادرتها.

ومن خلال تغريده الى الكاتب المسرحي مشعل الرشيد، عن دخول الفنان السعودي خالد سامي، المستشفى مجددًا، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل، ولم يوضح الرشيد طبيعة الحالة الصحية التي يمرّ بها الفنان السعودي.

وقال الكاتب المسرحي ، في تغريدة له عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”يرقد حاليًا الفنان والممثل القدير خالد سامي، بمستشفى الحرس الوطني في الرياض، وتحديدًا في الدور السابع جناح 49 غرفه 1، دعواتكم له بالشفاء العاجل“.

وتفاعل العديد من مغردي ”تويتر“ مع تغريدة مشعل الرشيد، داعين الله أن يمتن على الفنان خالد سامي بالشفاء العاجل، فيما حاول الفنان السعودي محمد الكنهل، طمأنة متابعيه، وذلك في تغريدة له كتبها عبر ”تويتر“ وقال فيها: ”حبايبي دعواتكم للزميل والنجم خالد سامي بالشفاء العاجل فهو حاليًا منوم والحمد لله حالته مستقرة“.

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وكان الفنان السعودي خالد سامي، دخل العناية المركزة في مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، وذلك في الخامس والعشرين من مايو الماضي، قبل أن يعلن الفريق الطبي المعالج استقرار حالته الصحية، وتجاوزه مرحلة الخطر، ومغادرته قسم العناية المركزة إلى أجنحة التنويم العام، لاستكمال الفحوص الطبية اللازمة ومتابعة وتقديم كامل الرعاية الصحية اللازمة له، وفي الحادي والثلاثين من نفس الشهر عاد إلى منزله.

الجديربذكر أن خالد سامي واحد من أبرز وجوه الفن في السعودية، حيث أحب الجمهور الكثير من أدواره في ”طاش ما طاش“ إلى ”شباب البومب 5″، كما قدم شخصيات علقت في الذاكرة مثل ”أبو رويشد“ و“أبو العصافير“ وله مشاركات مسرحية.

ولد الفنان السعودي خالد سامي بمدينة بريدة في منطقة القصيم شمال نجد ، انطلق في أواخر السبعينات من القرن الماضي أي الجيل الثاني من جمعية الثقافة والفنون بعدما تعرف على الممثل محمد الكنهل الذي أخرج لهم إحدى المسرحيات في سعيه للجمعية كممثل مسرحي, وهي كانت بدايته.