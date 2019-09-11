حقيقة وفاة المخرج سيمون اسمر في مشفى لبناني

أعلنت قنوات اعلامية لبنانية، اليوم الأربعاء، عن وفاة المخرج "سيمون أسمر ( 76 عامًا) توفي بعد صراع مع المرض، وذلك بعد ساعات من نفي خبر الوفاة.

في المقابل، نفت معلومات صحفية أخرى خبر وفاة "أسمر"، مؤكدةً أن" لا أساس لكل ما يتم تداوله عن وفاته"، وذلك بعد دخوله أحد مستشفيات بيروت بعد وعكة صحية ألمت به.

وفي وقت سابق، أجمع محبّو المخرج اللبناني سيمون أسمر على الدعاء له ليخرج من محنته الصحية الأخيرة التي تسلك طريقاً صعباً. يرقد الأسمر منذ أكثر من أسبوع في مستشفى رزق.

وأُدخل اسمر إلى العناية المشددة وأخرج منها، مع بقائه تحت المراقبة الطبية المشددة. وفي معلومات لـ"النهار" فإنّ الوضع الحالي للأسمر غير ثابت، إذ يتبدّل من جيد إلى غير مستقر ليعود مجدداً إلى الحالة المستقرّة.