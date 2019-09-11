شاهد: خطيبة تامر عاشور تثير إعجاب رواد مواقع التواصل

أعلن الفنان المصري تامر عاشور خطوبته على دارين حلمي المرشحة لملكة جمال الكون لعام 2019، بعد قصة حب جمعت النجمين بمعرفة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

واحتفل عاشور بالخطوبة في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين فقط، كما يحتفلان بزفافهما نهاية العام الجاري في حفل ضخم يحضره كل النجوم.



تامر كان انضم إلى شركة (ايرث برودكشن) لمالكتها سارة الطباخ التي تلاحق محمد الشرنوبي قضائيًا وتمنعه من غناء كافة أعماله التي تولت إنتاجها، بعدما أنهى خطوبتهما بشكل مفاجئ.

في سياق اخر، يحيي المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا يوم الخميس بأحد أندية مدينة الإسكندرية، حيث من المقرر أن يقدم خلال الحفل عددا من أغنياته الشهيرة منها “افترقنا، أنا راجع، قولوله سماح، هاجي على نفسي، بيت كبير، أنا بستسلم، كلموها عني، قالولي نسيك، ذكريات كدابة، أنت اخترت، تسلم، بالإضافة لعدد من أغنيات أحدث ألبوماته الغنائية “أيام”.

وأعلن عاشور مؤخرا عن تعاقده مع شركة الإنتاج المملوكة لسارة الطباخ، لإدارة أعماله، و إنتاج ألبوماته القادمة، وكان تامر عاشور، أحيا أمس واحدة من أضخم حفلات الطلاب بالمنصورة وبالتحديد مع خريجي ٢٠١٩ من أكاديمية الدلتا للعلوم.