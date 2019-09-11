الإعلان عن نتائج الصف التاسع 2019 في محافظة صنعاء

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية، اليوم الأربعاء، نتائج الصف التاسع 2019 في محافظة صنعاء، وذلك بعد انتظار دام عدة أسابيع.

نتائج الصف التاسع 2019 محافظة صنعاء اضغط هنـــــا

في سياق آخر، اتهم وزير التربية والتعليم اليمني، عبد الله لملس، جماعة الحوثي، بإلزام طلاب وطالبات المدارس في مناطق سيطرتها بترديد الشعارات الخاصة بها.

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وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ": "استنكر الوزير لملس قيام مليشيات الحوثي بفرض ما يسمى قسم الولاية في الطابور الصباحي في المدارس الواقعة في المناطق التي تسيطر عليها الميلشيا".

وشدد الوزير على "ضرورة رفض هذه الإجراءات التي تقوم بها المليشيات الحوثية ومقاومتها برفض ترديده وترديد النشيد الوطني في العلن".

وأضاف: إن "إقدام المليشيات الانقلابية على هذا الإجراء في نطاق سيطرتها يدل على أنها وضعت النظام الجمهوري خلف ظهرها وشرعت على أرض الواقع بتأسيس نظام الإمامة وولاية الفقيه في أرض اليمن".