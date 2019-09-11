شاهد: حقيقة خطوبة تامر عاشور من ملكة جمال الكون دارين حلمي

أعلن الفنان تامر عاشور خطوبته من دارين حلمي ملكة جمال الكون لعام 2019، حيث ستتم إقامة حفل زفاف ضخم قبل نهاية العام لكل الأصدقاء والأقارب.

وكشفت مصادر اعلامية، أن تامر يعيش حالة من السعادة والتألق خلال هذه الفترة علي المستوى العملي بنجاح ألبومه الأخير "أيام" وبدء تنفيذ مشروعات غنائية كبيرة، وأيضا على المستوى الشخصي بتتويج قصة حبه بالخطوبة.

وفي وقت سابق، أحيا النجم تامر عاشور واحدة من أضخم حفلات الطلاب بالمنصورة وبالتحديد مع خريجي ٢٠١٩ من أكاديمية الدلتا للعلوم، حيث شهد الحفل جماهيرية واسعة في الحضور.

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وشهد الحفل حضور غير مسبق من آلاف الطلاب والتي من مختلف المراحل وأسر الخريجين ممن استمتعوا علي مدي أكثر من ساعة ونصف الساعة بوصلات الغناء والرقص علي.

وحرص عاشور علي تقديم عدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني والتي حصدت صيحات وهتافات الإعجاب طوال الحفل منها:"خيالي" ،"حكايات"، "انطق"، "ايام"، "ده حكايه"، "افترقنا"، "يا أهلا"، "قولوله سماح"، "محظوظ"، "ف بالي"، "مشوفناش"، "أنا راجع"، "خلصانه الحكاية".. وغيرها ممن تفاعل معها الجميع حتى ختام الحفل.