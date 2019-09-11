شاهد: نانسي عجرم تنشر صورتها بدون "مكياج"

فاجأت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم، اليوم الأربعاء،​ جمهورها بصورة جديدة لها بدون ماكياج عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وعلّقت نانسي على صورتها قائلة "قناعة ثم ابتسامة... لا تحتاج الحياة أكثر من ذلك"، ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أثنوا على إطلالتها.

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شاركت نانسي عجرم في 11 من عمرها في برنامج نجوم المستقبل وأخذت الميدالية الذهبية في فئة الطرب، بعدها اختفت عن أعين الجمهور وبدأت في دراسة فن الصوت والموسيقى وكان عمرها آنذاك أقل من 18 عاما ونقابة الفنانين اللبنانيين المحترفين قبلتها كعضوة و"أن تكون استثنائية".

وأطلقت الفنانة اللبنانية البوم محتاجالك ثم شيل عيونك عني، تعرفت على مدير أعمالها الحالي جيجي لامارا أثمر هذا التعاون بينها بألبوم يا سلام الذي أطلقها للشهرة.

تجدر الاشارة الى ان الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تتمتع بشهرة كبيرة في العالم العربي من خلال أغاني مشهورة لها طيلة مسيرتها الفنية.