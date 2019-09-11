شاهد: سقوط ميكروباص في مصر ووفاة معظم الركاب

توفي 5 أشخاص وأصيب 6 آخرون، اليوم الأربعاء، في سقوط سيارة ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن في محافظة الجيزة المصرية.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، إخطارًا بسقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن ووقوع متوفين ومصابين، حيث انتقل رجال المرور وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات ورفع السيارة المتسببة في الحادث والتي أدت إلى تعطل حركة المرور.

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وشهدت حركة مرور السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء، كثافات مرورية متحركة، وسط تواجد أمنى لرجال المرور فى كل الشوارع والميادين الرئيسية، لملاحظة حركة السيارات.

وشهد أيضا ميدان مصطفى محمود كثافات مرورية متحركة أمام حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبرى 15 مايو في ظل تواجد مروري.

كما شهدت حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر كثافات للقادم من مناطق الجيزة ومتجه لشرق القاهرة، وكذلك الأمر أعلى منطقة الشهيد حتى منزل رمسيس.