شاهد: روان بن حسين تثير الجدل بفيديو جديد

أعربت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين عن غضبها الشديد من التعليقات المسيئة على إطلالتها الأخيرة بالفستان الأصفر القصير عبر موقع إنستغرام.

وأضافت الفاشينيستا الكويتية بمقطع فيديو على "سناب شات": "هيجيلي سكر وكولسترول من تعليقات إنستغرام المتخلفة.. كل مرة أقول كبري عقلك روان ما تردي عليهم بس تخلون الواحد يخرج عن طوره".

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وتابعت روان بن حسين: "يا أخي لبست قميص من غير زرار ولا لبست قميص من غير بنطلون.. مو شغل أحد.. وأنا عمري ما تدخلت في حياة أحد.. هذه حياتي وأنا حره فيها وأتمنى من الجميع أن لا يتدخل “.

وردت الفاشينيستا الكويتية على اتهامها باستخدام الفوتوشوب والخضوع لعملية شفط للدهون، قالت: "وبعدين أنا لابسه كولون ستوكينج (هيلاهوب) اكيد منظر رجلي هيطلع كده.. شافطة أو مسوية فوتوشوب مو شغلك".

روان بن حسين جذبت الأنظار بعد نجاحها في خسارة وزنها الزائد لتصبح عارضة أزياء تظهر في أهم المجلات في الوطن العربي مثل “فوغ العربية”، والوجه الإعلاني لأهم شركات مستحضرات التجميل والأزياء العالمية.