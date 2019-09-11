نتيجة مباراة استراليا والتشيك اليوم في كأس العالم لكرة السلة

نجح منتخب فرنسا في إقصاء منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، حامل اللقب في آخر عامين، من الدور ربع النهائي، فيما تأهل منتخب أستراليا إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على منتخب التشيك.

وتفوق فرنسا على المنتخب الأمريكي المفتقد للعديد من نجوم دوري المحترفين 89-79، بينما تغلبت أستراليا على التشيك 82-70.

وتلتقي فرنسا التي حلت ثالثة في النسخة الأخيرة من البطولة (2014) مع الأرجنتين فيما تلتقي أستراليا مع إسبانيا الجمعة في مواجهتي نصف نهائي مونديال 2019 الذي تستضيفه الصين حتى 15 سبتمبر الجاري.

وتعذر على منتخب أمريكا بلوغ نصف النهائي للمرة الأولى منذ عام 2002 عندما استضاف البطولة على أرضه، ومني بالخسارة الأولى في كأس العالم منذ 13 عامًا.