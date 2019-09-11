تراند اليوم : يوم الزفاف يطلب مساعدة امه فى الدخول بزوجته

يوم الزفاف يطلب مساعدة امه فى الدخول بزوجته

يوم الزفاف : كان ابنها الوحيد وعندما وصل عمره 18 عاما ارادات ان تفرح به لكن مع الاسف الولد لم يعرف شىء

تهيأت له عروسه وهو يجلس بجانبها على السرير خائفا من شىء ما ، وكانه هو العروس وهى الزوجة.

حاولت برغم انها هى البنت وهو الرجل ، ومن المفروض ان يبدأ الرجل بالمداعبة ، لكنها فهمت انه خجول،

فى البداية اصابتها صدمة كبيرة فى زوجها ، لكنها مع نفسها قالت ساحاول معه ربما تأتى محاولاتى بنتيجة.

راحت تقترب منه راحت تداعبه ، لم تفلح كل محاولاتها ، فما كان من العريس

الشاب الا ان خرج من غرفة نومه متجها الى غرفة امه وقال لها.

تعالى نامى معانا ، قالت الام لابنها كيف يحدث ذلك ياولدى ، قال لها انا خائف من زوجتى ، قالت له امه انت رجل ياولدى .

المهم ماذا فعلت مع زوجتك ، لان اهلها ينتظرونك تأخذ شرفها وتفرحهم ، قال لها لم افعل شىء تعالى معى يااماه .

فدخلت الام مع ابنها غرفة نومه ووجدت العروس ماشاء الله عليها فى غاية الجمال والاستعداد لكل شىء .

فراحت ” توشوش زوجة ابنها ” وفهمت منها ان ابنها مثل مايكون مهزوم من شىء ما ، فقالت الام ” “يمكن حد عامله عمل يابنتى” ”

فكرت الام ان تذهب الى الداية .. لان اهل العروس ينتظرون بالطابق الاول وكعادة اهل الريف الجميع يريد ان يطمئن على شرف ابنته.

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فلم تستطيع ام العريس ان تنزل عليهم فعادت الى غرفة نوم ابنها وقالت لعروسه مارأيك انا اخذ وشك” .

فقالت لها البنت وماذا بعد اخذ الوجه يااماه ” بعد ان اصبح امرأة .. هل سيتحمس ابنك لى ، ام سيظل هكذا نائما فى العسل..

لخذ وشك = تفض بكارتها هى باصبعها

يوم الزفـاف فى القرى والريف تختلف عن ليلة الدخلة فى المدينة والحضر

فى المدينة يدخل العريس بزوجته الى شقة منفصلة وتقتصر فقط على العريس وعروسته .

اما فى الريف فيدخل العريس بعروسته فى منزل العائلة ، وهو منزل كبير يستوعب كل الابناء الذكور فى زواجهم.

قصص واقعية حدثت بالفعل لانستطيع ان ننذكرها بالاسماء لكن حدثت على

ارض الواقع وننشرها لنذكر القراء بما كان يحدث فى ذلك الزمان الجميل بالفعل

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يوم الزفاف