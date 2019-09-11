تراند اليوم : ماذا فعلت زوجة المدرس مع تلاميذه وكيف اكتشف امرها ؟

ماذا فعلت زوجة المدرس مع تلاميذه وكيف اكتشف امرها ؟

تعود المدرس الذى يعطى الدروس لطلابه الذين هم بالمرحلة الثانوية بمنزلة يوميا

دفعات من الطلاب يذهبون ودفعات قادمون

تعود المدرس الكبير فى السن والذى تزوج من فتاة صغيرة جميلة ان يجلس فى الصالة بشقته وليس على المنضدة ولكن على ” الطبلية”

ملابس قصيرة

كان يجلس المدرس العجوز وحوله طلابه يشرح لهم مادة الرياضيات ، بينما تجلس زوجته بـ ملابس قصيرة امام الطلاب المراهقين

ووصلت بها الدرجة ان تجلس امامهم بدون سروال وتعرض لهم مفاتنها وعورتها وكانوا الطلاب منهم من يبتعد بنظره عن ذلك المشهد ومنهم من يحملق ويبحلق ويتابع كل حركات زوجة المدرس صاحبة الاغراء الجنسى الذى لايقاوم.

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والزوج المسكين لا يرى شىء وكانه فى عالم اخر .

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الى ان وصلت فى النهايه لمبتغاها وبدات تجذب منهم الكثير واصبحت تتاجر فى الجنس مع طلاب زوجها .

المدرس يشرح لمجموعة منهم بالصالة وهى مع 3 منهم بغرفة النوم

واصبح لها هى الاخرى جدول مع زبائنها كما لزوجها جدول مع طلابه والزبائن هم طلاب الثانوى فى فترة المراهقة ، وتزايد عددهم يوما بعد يوم واصبحت الزوجة التى تبلغ من العمر 35 عاما حامل .

لم يلمسها

علما بان زوجها المسكين لم يلمسها وكان الرجل لايعلم بما يدور فى غرفة النوم لكن عندما احس ان زوجتة حامل جن جنونه .

فى احضان احد طلابة

من اين لها بالحمل ؟ وانا لم اقترب منها منذ عدة شهور نظرا لظروف مرضى .

فبدأ يشك فى زوجته ، فراح يتابعها وعندما دخل عليها الغرفة وجدها فى احضان احد طلابة سقط مغشيا عليه ومات فى الحال.

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