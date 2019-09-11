شاهد: سيارة مسرعة تدهس شخصًا في السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادثة دهس مروعة في السعودية، قيل إن المتضرر فيها وافد أجنبي فرَّ من مشاجرة جماعية قرب الطريق.

وقالت مصادر اعلامية، إن المشاجرة وقعت على طريق ”عسفان – جدة“ صباح يوم أمس الثلاثاء بين وافدين أجانب، فيما لم ترد تفاصيل حول الحالة الصحية للوافد المتضرر.

وذكرت أن السلطات الأمنية ألقت القبض على جميع المشاركين في المشاجرة“.، ولم يُعرف بعد مصير الشخص الذي تعرض للدهس، وما إذا كانت هناك إصابات بين بقية المتشاجرين.

وأخذ الفيديو، تداولًا لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وسط دعوات لضبط الوافدين المخالفين لنظام الإقامة والقوانين المحلية في بلد يستضيف نحو 13 مليون أجنبي من مختلف الجنسيات.