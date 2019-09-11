شاهد على غرار ريهام سعيد : فنانة أخرى تشتم البدينات

أشعلت فنانة لبنانية مواقع التواصل الاجتماعي خلال فيديو هاجمت فيه النساء البدينات على غرار الإعلامية المصرية ريهام سعيد متحدثة عنهن بذات الطريقة و الأسلوب.

وقالت ريما ديب عن النساء البدينات إنهن عبء على المجتمع، ما أثار انتقادات واسعة في صفوف متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين رفضوا تصريحاتها، واعتبروها مهينة بحق المرأة بشكل عام والمرأة البدينة بشكل خاص.

ووفقاً لعربي 21، كانت ريهام سعيد قد اضطرت لتقديم استقالتها من تقديم البرامج في وسائل الإعلام على خلفية التصريحات التي أدلت بها حول النساء البدينات.