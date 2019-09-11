مشاهدة قناة سما المصرى لتعليم الفتيات

انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الصدمة، عقب إعلان المصرية سما المصري عن إنشاء قناة جديدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، من أجل تعليم الفتيات كيفية تكبير "المؤخرة".

وكتبت الفنانة المصرية المثيرة للجدل سما المصري، عبر حسابها على "إنستجرام": "قناتي الجديدة علي اليوتيوب "الحريم حصري مع سما المصري" هاعرف البنات فيها اذاي يبقي جسمهم كيرفي واذاي تعملي مؤخرة ممتازة كيرفي بأقل مجهود".

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وتابعت المصري: "اشتركوا الان ورابط القناه في البايو وفي الاستوريانتظروا غدا فيديو جديد للحريم بس ممنوع دخول الرجال".

وهاجم النشطاء الفنانة بألفاظ إباحية وتطاول بسبب تعمدها نشر الإثارة والخروج عن تقاليد المجتمع، ونشر صور وفيديوهات لها توصف بـ”الإباحية”.

وفي وقت سابق، تعرضت المصري لوعكة صحية منذ فترة، وأعلنت على إثرها عدم نشر صور مثيرة لها لكنها سرعان ما عادت بشكل أجرأ من السابق.

