مشاهدة مباراة استراليا والتشيك اليوم بث مباشر في كأس العالم لكرة السلة

من المقرر أن يلعب فريق أستراليا ضد التشيك على المركز الشرقي الرياضي شنغهاي اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة كأس العالم لكرة السلة 2019، المقامة حالياً في الصين، والتي انطلقت يوم أمس الثلاثاء.

وتنطلق بطولة كأس العالم للسلة لأول مرة هذا العام بمشاركة 32 منتخباً، في صراع قوي للحصول على التتويج باللقب العالمي، وبلغت ثمانية منتخبات الدور ربع النهائي في مونديال السلة 2019 وهي، الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وفرنسا واستراليا وصربيا والتشيك وبولندا والأرجنتين.

وتبث مباريات نهائيات كأس العالم 2019 لكرة السلة التي تحتضنها الصين عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية كل يوم على الهواء مباشرة.

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وتسعى الأرجنتين لبلوغ المباراة النهائية في البطولة للمرة الأولى منذ عام 2002، و ستلاقي في نصف نهائي المونديال المقام في الصين حتى 15 سبتمبر، الفائز من مباراة الولايات المتحدة وفرنسا اللتين تلتقيان الأربعاء في دونغوان.

وفي ذات السياق، واصلت إسبانيا مسعاها نحو لقب ثان بعد عام 2006 بنجاح بعد تخطيها المنتخب البولندي في الدور ربع النهائي بنتيجة 90-78.

ووقت بث مباراة اليوم الأربعاء بطولة كأس العالم لكرة السلة التشيك ضد أستراليا 4:00 بتوقيت السعودية وفلسطين بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة 3:00.