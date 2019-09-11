حقيقة وفاة مشاري العفاسي في مشافي الكويت

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أنباء عن وفاة إمام المسجد الكبير وخطيب الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت مشاري العفاسي في إحدى مشافي الكويت.

وتسببت إحدى صور العفاسي بقلق متابعيه، ويبلغ عددهم في موقع التواصل ”تويتر“ 14 مليونًا ومائة ألف متابع، علاوة على حسابات الكترونية أخرى.

وأوضح الشيخ مشاري حقيقة الصورة المتداولة له وهو في المستشفى، حيث أكد عبر حساباته في مواقع التواصل، أن الصورة ”قديمة“ وأنه ”بخير“.

وكان العفاسي قد دخل المستشفى إثر أزمة صحية ألمت به في نهاية عام 2018، قبل أن يتعافى منها ويعاود نشاطه الإنشادي والدعوي في محافظات المملكة والكويت.

واشتهر الشيخ مشاري العفاسي بعذوبة صوته في قراءة القرآن وتمكنه من أحكام التجويد والقراءات، الأمر الذي أذاع صيته في الكثير من الدول العربية والإسلامية.