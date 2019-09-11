رسالة غامضة من اللبنانية نادين نجيم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، عبر حسابها الشخصي على منصة الإنستغرام، رسالة غامضة تطالب فيها الآخرين بالتوقف عن الحديث بأعراض الناس، وحفظ اللسان مؤكدة ان من عاب ابتلى.

وشاركت نادين صورة عبر حسابها وكتبت معلقة :" احفظ لسانك عن أعراض الناس فالاستطالة في أعراضهم مُهلِكة، واحذر أن تحملك عداوة أحد على أن تطلق لسانك في عرضه، فمن عاب ابتلى. اللبيب بالإشارة يفهم! ".

أما ما يوجد على الصورة :" أتساءل دائماً.. الذين يتلاعبون بأعراض الغافلين ألا يُرعبهم تسديد الدين يوماً..؟ ألا يعلمون أن العرض دين لا يُسدد إلا من العرض..؟؟ ألا يخشون أن يضربهم الله بالمثل..؟؟، وفقاً لموقع في الفن.

يشار الى أن نادين نسيب نجيم، شاركت في آخر عمل بمسلسل "خمس ونص" بالمشاركة مع قصي خولي ومعتصم النهار وقد حقق المسلسل نجاح واسع، و تستعد حالياً لتصوير عمل جديد مع قصي خولي مع فريق شركة صّباح لعرضه في رمضان المقبل.