السعودية تغرد: لا تقتلوا اسراء غريب مرتين

أطلق نشطاء سعوديون اليوم الأربعاء حملة تغريد على وسم لا تقتلوا اسراء غريب مرتين بعد استقالة عدد من الأطباء الشرعيين المسؤولين عن تشريح الجثة لمعرفة ملابسات حادثة وفاتها.

وقد سادت حالة من السخط بعد نفي نفى مدير المركز الوطني للطب الشرعي في الأردن المستشار عدنان سعيد عباس تسلم أي تقارير طبية متعلقة بوفاة الشابة إسراء غريب.

ويرى المغردون بأن الالتفاف القانون حول القضية من شأنه قتل اسراء غريب مرتان وتوسيع دائرة تشريع قتل الإناث بحجج ضعيفة.

لينا من السعودية قالت: كلام الأطباء المستقيلين وأسبابها. قضية إسراء بيتم التغطية عليها وفي محاولات يطلعوا الأهل بريئين، لا تنسوها بمجرد ما تنسوا قضيتها حيتم لفلفة الموضوع #كلنا_اسراء_غريب #لا_تقتلو_اسراء_غريب_مرتين".





فيما دعا آخرون لضرورة تعليم الفتيات فنون الدفاع عن النفس في مواقف مشابهة حتى لا يتم تسجيل جرائم أخرى كالاغتصاب والاختطاف.

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كتب حساب آخر على تويتر :" #لا_تقتلو_اسراء_غريب_مرتين لازم كل الفتيات تبدا تتعلم الدفاع عن النفس الي تقدر للنادي تروح الي ماتقدر تتعلم من اليوتيوب دا الزمن ماتضمني لا اخوكي ولا ابوكي مستعدين يقتلوكي بدون مايسمعوا تبريرك حتى فما بالك بالغريب كثر الخطف والاغتصاب والقتل لازم تكسريهم وتدافعي عن نفسك".





وطالب المغردون بالاحتكام إلى القانون ومحاسبة الجناة وهم اخوة اسراء غريب ووالدها وزوج أختها.

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وكانت النيابة العامة الفلسطينية قد حددت موعد اعلان نتائج التحقيقات في قضية اسراء غريب يوم الخميس في مؤتمر صحفي والتي تولتها نيابة بيت لحم ونيابة حماية الأسرة من العنف ونيابة الجرائم الالكترونية.