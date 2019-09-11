حقيقة حجاب الممثلة المصرية رحمة حسن؟

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً للممثلة المصرية رحمة حسن وتظهر فيها ارتدائها للحجاب برفقة صديقاتها، وهم في زيارة للمسجد الأزهر الشريف الذي يعد أهم وأشهر المساجد في مصر .

كانت قد نشرت الممثلة الشابة رحمة حسن، مجموعة من صور برفقة صديقاتها أثناء جولة وزيارة للمسجد الأزهر لشريف وهم يرتدون الحجاب، بالإضافة لصور آخرى من زوايا وآثار داخل المسجد، وقد نالت اعجاب المتابعين وجمهورها على منصة الإنستغرام.

ظهرت رحمة في الصور، وهي تقف وسط المسجد وتشاهد بتأمل المعمار الأثري القديم، والحجاب على رأسها، علقت قائلة :" القاهرة القديمة... كانت جميلة كالعادة"، وفي صورةً آخرى برفقة صديقاتها على أحد مدرجات المسجد.

Advertisements

و نالت اعجاب الجمهور والمتابعين لها، وعبروا عن إعجابهم وهي مرتدية الحجاب، وتمنوا أن يكون ذلك حقيقي، حيث اعتقد الغالبية أن الحجاب فقط احتراماً لحرمة المسجد، وكان من ضمن التعليقات الإيجابية على صورها "الحجاب عليكي نعمة" "قمر بالحجاب يارب تفضلي بيه"، وفقاً لموقع في الفن.

يشار أن رحمة حسن، بدأت مسيرتها الفنية في فيلم المصري ألف مبروك، وقد شاركت في العديد من المسلسلات والأفلام، ومن ضمنها مسلسل الشهير "سابع جار" 2017 الذي حقق نجاح واسع وكبير، كان من بطولة دلال عبدالعزيز وشيرين وسارةعبد الرحمن، من إخراج أيتن أمين نادين خان.