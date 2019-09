شاهد المصرية ريهام سعيد تنشر فيديو جديد

شاركت المذيعة المصرية ريهام سعيد،عبر حسابها الشخصي على منصة الإنستغرام مقطع فيديو قصير تظهر فيه مع حمو محسن أحد البارعين فى تصفيف وتزيين الشعر في مصر، يقوم بتصفيف شعرها على أنغام أغنية عمرو دياب.

ونشرت ريهام سعيد الفيديو دون السماح بأي تعليق من قبل المتابعين لها، وكتبت باللغة الإنجليزية معلقة :" كن سعيدا. انت تعيش مرة واحدة فقط" " Be happy. U only live once. Hamo Mohsen thank u "، وفقاً لموقع صدى البلد

ويذكر أن الاعلامية ريهام سعيد واجهت في الفترة الأخيرة، أزمة كبيرة وشكاوي وهجوم ضدها لحديثها عن اصحاب الوزن الكبير، وتم تقديم شكوى ضدها للمجلس الاعلى للاعلام، تم الإقرار بعدم السماح بتقديم أي برامج لمدة عام.