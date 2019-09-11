فتاة تواجه دباً مفترساً بعد تخلي صديقها عنها ماذا حدث لها ؟

واجهت شابة مصيراً مخيفاً للغاية أثناء تواجدها مع دب متوحش في منتصف غابة بأحد مقاطعات روسيا وقد تركها صديقها الذي كان برفقتها وتخلى عنها.

وقالت إدارة المنطقة المحلية، إن رجلا قصد مخفرا أمنيا، وطلب مساعدة الحراس لإنقاذ فتاة تركها بمواجهة مع دب في الغابة.

بعد ذلك أطلقت السلطات المحلية عملية بحث عن المفقودة في مكان الحادثة، وعثر عليها في حالة مستقرة وليست بحاجة لتدخل طبي، ولكنها كانت بحالة ذعر شديدة.

ووفقاً لروسيا اليوم، لربما خاف الدب من شدة صراخها بعد فرار صديقها.. أو أنه عطف عليها بعد أن تركها صديقها وحيدة!