حفل زفاف احمد فهمي وهنا الزاهد الليلة

من المقرر أن يقام اليوم الأربعاء الموافق 11/9/2019، حفل زفاف الممثلين المصريين أحمد فهمي وهنا الزاهد، وذلك بعد عامٍ من عقد قرانهما حيث أقيم حفل عائلي بمنزلها وبحضور الأصدقاء المقربين.

وسيقام حفل زفافهما مساء اليوم، في أحد الفنادق الكبري المطلة على نهر النيل المصري، ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد كبير من أصدقاء العروسين وعدداً من الفنانين والعائلة.

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد بدأت حياتها الفنية عام 2003، وشاركت في عدة أفلام ومسلسلات، وأما الممثل أحمد فهمي بدأ عام 2002 ولديه أعمال عديدة سواء في الأفلام والمسلسلات وكمؤلف، و جاءَ ارتباطهما، بعد أشهر من انفصاله عن منة حسين فهمي ابنة الفنان حسين فهمي، وفقا لموقع صدى البلد.

ويشار أن إلى هناك كان تعاون بينهما في شهر رمضان الماضي، خلال مسلسل "الواد سيد الشحات"، وهو مسلسل كوميدي حقق نجاحا ملحوظا خلال منافسته مع الأعمال الأخرى.