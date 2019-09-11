شاهد طفلان يبهران مواقع التواصل الاجتماعي بهذا التصرف

حاز طفلان صديقان في مدينة نيويورك على إعجاب ملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فيديو يتبادلان فيه الأحضان بعد مدة طويلة لم يلتقيان خلالها.

فقد قام والد أحد الطفلين بتصوير ونشر الفيديو لكل من ماكسويل وفنيجان (ويبلغان العامين)، وهما يجريان لتبادل الأحضان.

ويقول مايكل سيزنيروس لشبكة إيه بي سي نيوز إن ماكسويل وفنيجان لا ينفصلان بعدما تعرفا على بعضهما منذ عام.

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وأضاف "يسألان دائما عن بعضهما عندما يتباعدان قليلا. يذهبان إلى فصل الموسيقى معًا، ويحبان الرقص .. كلاهما راقصان ممتازان". كما أشار سيزنيروس إلى أن الطفلين يلعبان التنس.

ووفقاً لسكاي نيوز، حص فيديو الطفلين على ملايين المشاهدات في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وحظي بإشادة واسعة، وتعليقات إيجابية.