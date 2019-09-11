امرأة روسية تقتل طفليها بطريقة بشعة بسبب الانتقام (صور)

ارتكبت امرأة في أحد المدن الروسية جريمة قتل بشعة بحق طفليها الرضيعان انتقاماً من زوجها الذي أخبرها بزواجه من أخرى ورغبته في الزواج بأخريات أيضاً.

فما كان من إيكاترينا خافتشينا، البالغة من العمر 27 عامًا، إلا اصطحاب طفليهما إلى البحر، وعندما وصلت إلى الشاطئ حملت ابنتها البالغة من العمر سبعة أسابيع من العربة، ثم ربطتها على خاصرتها، مع شقيقها البالغ من العمر خمسة أعوام، وسارت بهما داخل البحر، وغمرتهما في الماء، وحاولت أن تغرق نفسها معهما، وفقًا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

وما أن سمع سكان المنطقة صرخات الطفلين حتى سارعوا بإخراج الأم وطفليها من البحر، إلا أن الطفلة كانت متوفاة، فيما لحق بها شقيقها عند نقله للمستشفى.

ووفقاً لإرم نيوز، اعتقلت الشرطة الأم، وستواجه عقوبة السجن 20 عامًا، في حال ثبوت إدانتها بالقتل، وفقًا للقانون في روسيا.