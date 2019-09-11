هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي في عمل جديد

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها الشخصي على الإنستغرام، الاستعداد لبدء عمل فني جديد بالتعاون مع الفنان المصري احمد الفيشاوي وأحمد داود، ومن إنتاج شركة Snaper للإنتاج الفني.

ونشرت هيفاء وهبي مقطع فيديو قصير، تظهر فيه بإجتماع مع احمد الفيشاوي وأحمد داود والمخرج محمد حماقي، للمناقشة في تفاصيل العمل وإنتاج الفيلم الذي سيكون بعنوان " عقد الخواجة".

يذكر أن فيلم "عقد الخواجة" قصة وتأليف كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، إخراج محمد حماقى، فى أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التونى، ومن المقرر تصوير الفيلم في مدينة القاهرة وأكثر من دولة أوروبية، كما نشر المنتج محمد وزيري صورة له مع فريق العمل، وفقاً لموقع في الفن.

يشار الى أن الفنانة هيفاء وهبي، مغنية لبنانية ودخلت عالم المسلسلات والأفلام عام 2008 وشاركت في عدة أغلام ومسلسلات من أهمها :" حلاوة الروح، دكان شحاتة، كلام على ورق، مريم".