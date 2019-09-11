صورة من 50عام لاستقبال الملك فيصل للمنتخب السعودي

شاركت مؤسسة متخصصة في خدمة تاريخ وتراث السعودية عبر حسابها الشخصي على منصة التويتر، صورة جديدة يعود تاريخها قبل 50 سنة منذ 1968م وهي ترصد لحظة استقبال المنتخب السعودي.

ونشرت دارة الملك عبد العزيز، صورة نادرة لحظة استقبال ملكي كبير للمنتخب السعودي، حيث يرجع تاريخها لعام 1968، وترصد استقبال العاهل السعودي الاسبق الملك فيصل بن عبد العزيز لمنتخب المملكة.

وعقلت على الصورة: "الملك فيصل بن عبد العزيز أول ملك استقبل منتخب الكرة السعودي في القصر الملكي عام 1388هـ و الموافق 1968 م، تحت هاشتاق #معاك_يالاخضر.

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يذكر أنها أول مباراة دولية لعبها منتخب الأخضر السعودي عام 1957، وفاز فيها على المنتخب السوري 3 – 1 ، حيث كان علي الشواش مدرب المنتخب خلال الفترة حتى 197، وفقاً لموقع سبوتنيك.

المنتخب العربي السعودي لكرة القدم هو ممثل السعودية الرسمي في رياضة كرة القدم، تأسس الاتحاد العربي السعودي في عام 1956، وانضم إلى الفيفا. ويلقب الفريق من قبل المشجعين بالصقور أو الأخضر أو الصقور الخضر. يعتبر واحداً من أنجح المنتخبات الوطنية في آسيا، فاز بلقب كأس آسيا ثلاث مرات.